Macron si salva dalla sfiducia per poco. La conta nel governo 

Parigi. Il governo di Élisabeth Borne si è salvato per nove voti. La mozione di sfiducia transpartitica presentata all’Assemblea nazionale dal gruppo Liot contro l’esecutivo francese, in seguito all’utilizzo del 49.3 per approvare senza voto la riforma delle pensioni, è stata votata da 278 deputati: ne servivano 287 per bocciare la legge e costringere Borne e i suoi ministri alle dimissioni in blocco. “E’ un governo già morto”, ha dichiarato subito dopo l’annuncio dei risultati Mathilde Panot, capogruppo dei deputati mélenchonisti. Oltre alla mozione di sfiducia del gruppo Liot, sostenuta dalle sinistre, dalla destra sovranista e da una parte dei gollisti, è stata respinta anche quella presentata dal Rassemblement national di Marine Le Pen. La maggioranza sfiorata di poco dalla mozione Liot conferma che il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, aveva ragione a non fidarsi dei gollisti, tra i quali c’erano evidentemente molti franchi-tiratori.

