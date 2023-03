Russia in rosso. Peggiorano i conti del Cremlino

La Russia è alle prese con un buco di bilancio che il Cremlino tiene sotto controllo per ora solo con le parole. A marzo il deficit ha superato l’obiettivo annuale dell’intero 2023, confermando il trend molto negativo iniziato a gennaio. Rivolgendosi ai parlamentari della Duma per la presentazione del rapporto annuale il primo ministro Mikhail Mishustin ha spiegato che all’8 marzo il deficit russo ammontava a 3.300 miliardi di rubli, superando nettamente la previsione di 2.900 miliardi (pari al 2 per cento del pil). Per Mishustin questa dinamica fa parte del piano del governo, che ha anticipato ai primi mesi dell’anno il pagamento di una parte significativa della spesa annuale (molti appalti pubblici, in gran parte militari). Pertanto, sempre secondo il piano, nei prossimi mesi la riduzione della spesa e l’aumento delle entrate porteranno gradualmente il deficit in linea con gli obiettivi di bilancio.

