Facce ed esempi della brutalità incompetente al servizio del Cremlino

Gli Stati Uniti hanno cercato in ogni modo di far apparire le manovre azzardate nei cieli sopra il Mar Nero di un jet russo come un maldestro incidente. Un Su-27 la scorsa settimana è volato a ridosso di un drone americano, talmente a ridosso da rompergli un’elica e costringere gli Stati Uniti ad abbatterlo. Le prime reazioni a Washington erano state di incredula preoccupazione per l’idea insana e poco professionale del pilota russo. La parola incidente veniva ripetuta e calcata in modo che fosse chiaro a tutti che l’atto, per quanto incauto, non era stato preso come una provocazione deliberata da parte di Mosca. Tutto era finito con una dimostrazione di preoccupazione e con un avvertimento dovuto, e infine di nuovo era stata ripetuta la parola “incidente”. Questa settimana il ministero della Difesa di Mosca ha premiato il pilota come sberleffo agli americani, una strizzata d’occhio per l’aviatore che a Washington era stato garbatamente definito “poco professionale”. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano, John Kirby, ha detto: “Non ho idea del motivo per cui avrebbero assegnato un premio a un pilota che, nel peggiore dei casi, stava mettendo maliziosamente se stesso e la proprietà degli Stati Uniti a grande rischio e, nel migliore dei casi, è solo un idiota”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE