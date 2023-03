Viaggio nella ex capitale dello stato islamico a vent'anni dall'inizio della guerra in Iraq

Decine di fedeli erano radunati per la preghiera all’interno della moschea di al Nuri a Mosul, la seconda città più grande dell’Iraq dopo la capitale Baghdad. Si avvicinati alle porte alcuni uomini armati in divisa che nessuno aveva mai visto prima. Poco dopo è entrato un uomo con un abito largo nero, ha salito i gradini che portavano al pulpito, e molti hanno pensato si trattasse dell’imam venuto per il sermone di quel venerdì, il 4 luglio del 2014. Mohammad che quel giorno era presente: oggi beve il tè mentre siamo seduti ai tavolini esterni di un locale di fronte a quella che era l’entrata della moschea. L’uomo col vestito largo e nero era Abu Bakr al Baghdadi. Da lì, il luogo sacro per i musulmani sunniti, annunciò l’instaurazione del califfato: lo Stato islamico era entrato nella città. “Dio ha concesso ai vostri fratelli, i mujahidin, la vittoria e la conquista dopo anni di pazienza e di lotta santa, e ha permesso loro di raggiungere l’obiettivo – disse – Si sono affrettati a dichiarare un califfato islamico e a nominare un imam: io sono stato investito di questa fiducia, sono stato incaricato di occuparmi di voi, anche se non sono il migliore o il più bravo: quindi se mi vedete nel giusto, aiutatemi, e se mi vedete nell’errore, consigliatemi e mettetemi a posto”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE