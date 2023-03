Siamo tutti a rischio quando Ron DeSantis definisce la guerra in Ucraina una “disputa territoriale”

Milano. Gli Stati Uniti hanno molti “interessi di vitale importanza”, cioè che riguardano la sopravvivenza stessa del paese, ha detto il governatore della Florida, Ron DeSantis: “Rimanere intrappolati sempre di più in una disputa territoriale tra Ucraina e Russia non è tra questi”. Conservatore con ambizioni presidenziali e una buona popolarità tra gli elettori del Partito repubblicano, DeSantis ha liquidato la guerra d’aggressione di Vladimir Putin all’Ucraina come una “disputa territoriale”, che quanto a ridimensionamento fa il paio con l’oscena “operazione speciale” di cui va parlando il Cremlino da più di un anno. DeSantis ha anche detto, nel caso non fosse chiaro che per lui in gioco non c’è la tenuta democratica del mondo: “Gli F-16 e i missili a lungo raggio dovrebbero essere fuori discussione: queste decisioni getterebbero gli Stati Uniti nel conflitto e ci avvicinerebbero a una guerra calda tra le due più grandi potenze nucleari del mondo. Questo rischio è inaccettabile”; e ancora: “Una politica di regime change in Russia, popolare tra gli interventisti a Washington, aumenterebbe notevolmente la posta in gioco, rendendo più probabile l’uso di armi nucleari. Tale politica non fermerebbe la morte e la distruzione della guerra, né genererebbe un costituzionalista filoamericano, madisoniano al Cremlino. La storia ci indica che il successore di Putin, in questa ipotesi, sarebbe probabilmente ancora più spietato di lui. I costi per raggiungere un risultato così incerto potrebbero diventare astronomici”.

