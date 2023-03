I popolari europei vogliono l'ingresso immediato dell'Ucraina nella Nato

Alcuni deputati hanno preparato una bozza spingendo per “un invito formale” a Zelensky già per il vertice di Vilnius dell'11 luglio. Ma mancano le firme italiane, tedesche e francesi

Bruxelles. Una bozza scuote il Ppe, un documento preparato da una ventina di eurodeputati, quasi tutti dei paesi orientali e capitanati dall’ex primo ministro lituano Andrius Kubilius, chiede ai popolari di spingere per “un invito formale all’Ucraina per l’ingresso nella Nato già al vertice di Vilnius”, in programma questo 11 luglio. “Una mossa necessaria per saldare i conti con gli errori di Bucarest”, spiega l’avanguardia atlantica dei popolari evocando il vertice dell’alleanza dell’aprile 2008 concluso con una tiepida dichiarazione sul riconoscimento delle aspirazioni atlantiche di Georgia e Ucraina a cui Mosca rispose pochi mesi dopo portando i suoi carri armati a 40 chilometri da Tbilisi.