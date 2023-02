Tutti in attesa del “piano di pace” di Pechino per l'Ucraina di cui quasi nessuno si fida

Mentre iniziavano a circolare le immagini del presidente americano Joe Biden a Kyiv, ieri, il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi lasciava Budapest per raggiungere Mosca. Le due visite parallele sono anche la rappresentazione di due partnership contrapposte, due narrazioni della guerra antitetiche e, più in generale, due visioni dell’ordine mondiale. Durante lo scorso fine settimana, a Monaco, in una location che è ancora segretissima, il segretario di stato americano Antony Blinken ha incontrato Wang Yi “su richiesta della parte americana”, hanno fatto sapere i funzionari cinesi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE