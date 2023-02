A Berlino vince la Cdu, ma non abbastanza. Chi farà il sindaco?

A Berlino si è votato domenica su ordine della Corte costituzionale che ha invalidato le elezioni di fine 2021 per gravi irregolarità: la Cdu ha fatto un balzo in avanti di dieci punti percentuali diventando con il 28 per cento il primo partito, mentre la coalizione rosso-rosso-verde uscente ne ha persi sei secchi (tre della Spd, mezzo dei Verdi e due e mezzo della Linke). Risultato: la Cdu canta vittoria ma, con i Liberali precipitati sotto al 5 per cento, non ha i numeri per governare senza Verdi o senza Spd.

