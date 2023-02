La campagna del terrore contro Israele

Nel quartiere Ramot di Gerusalemme, una macchina si è schiantata a tutta velocità contro la fermata dell’autobus, uccidendo un bambino di sei anni e un ragazzo di venti. I feriti sono cinque, incluso un altro bambino in condizioni critiche. Lo schianto, la macchina contro il marciapiede, i vetri infranti avevano fatto pensare a un incidente, poi lo sparo di un agente contro il terrorista è stato il segnale: era un attentato. Il terrorista, Hussein Qaraqa, aveva trentuno anni, dal suo account su Facebook aveva inneggiato al gruppo terroristico libanese Hezbollah e a quelli palestinesi Hamas e Jihad islamico, e aveva definito un eroe l’uomo che lo scorso anno ha ucciso una soldatessa israeliana al checkpoint di Shuafat, nella parte orientale di Gerusalemme. La violenza prosegue ininterrotta: soltanto due settimane fa un ventenne si era appostato davanti a una sinagoga durante le celebrazioni dello Shabbat e aveva iniziato a sparare uccidendo sette persone. Aveva scritto, anche lui su Facebook, che un buon cecchino nel posto giusto è meglio di mille soldati. Dopo aver sparato era fuggito in macchina, e poi era stato neutralizzato. I gruppi terroristici lo avevano glorificato e definito un eroe. Anche quel giorno era venerdì, e per Israele la consapevolezza di essere trasportata ancora una volta nei venerdì del terrore è insostenibile. Gerusalemme ha i suoi anticorpi contro il terrorismo, ma inizia a sentire la consapevolezza di trovarsi di fronte a qualcosa di più di una nuova ondata di violenze. L’esperto israeliano Kobi Michael ha più volte sottolineato che si tratta di una vera campagna terroristica. I due concetti sono molto diversi, la campagna terroristica ha in sé l’idea di un sistema organizzato, che può sembrare aleatorio, può sembrare che proceda a ondate, invece ha alle spalle qualcuno che tiene i fili di tutto e questi fili, spesso, portano a Teheran.

