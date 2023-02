Cosa contiene la lista di richieste che l'Ucraina ha mandato a Israele

L’isolamento di Mosca finisce a Teheran, che tra vari partner internazionali e tra quelli su cui poteva contare il Cremlino prima dell’inizio della guerra è tra i più bisognosi. L’aiuto finora fornito dall’Iran alla Russia è stato documentato, i frammenti di droni iraniani sono stati trovati in Ucraina, gli aerei russi sono stati visti atterrare a Teheran e ora funzionari americani hanno raccontato al Wall Street Journal che russi e iraniani hanno intenzione di costruire una fabbrica di armi a Elabuga, nella repubblica autonoma russa del Tatarstan. L’obiettivo è produrre seimila droni e progettarli in modo che siano più resistenti e volino più lontano grazie a un motore più potente. L’investimento ammonta a un miliardo di dollari. Si tratterebbe di una linea di produzione congiunta che intensifica il legame e la cooperazione tra le due nazioni. Una delegazione iraniana guidata dal generale Abdollah Mehrabi sarebbe già andata a visitare il futuro sito di produzione e gli americani stanno cercando di valutare quanto il nuovo drone che Mosca e Teheran vorrebbero produrre potrebbe cambiare la guerra per l’Ucraina, e in che tempi. Una delle ragioni che spinge l’Iran a costruire fuori le sue armi è la possibilità che i nuovi siti vengano scoperti da Israele, che parallelamente sta intensificando le sue relazioni con l’Ucraina.

