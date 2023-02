L'economia di Mosca si sta adattando alle sanzioni ma i danni sono evidenti

Senza dubbio Putin ha dimostrato di saper reagire bene alle restrizioni senza precedenti dell’occidente. Questo non vuol dire che non siano servite a nulla o, peggio, che abbiano penalizzato più l’Europa che la Russia

Hanno suscitato clamore e sorpresa le previsioni del Fmi sull’economia della Russia che, dopo una recessione del 2,2 per cento nel 2022, tornerà a crescere già quest’anno seppure dello 0,3 per cento. È un cambiamento sostanziale, se si considera che solo a ottobre il Fmi stimava anche per il 2023 una contrazione del 2,3 per cento del pil russo. Ed è una stima molto più ottimistica di quelle delle autorità russe, se si considera che la Banca centrale russa nelle sue guideline di politica monetaria, pubblicate lo scorso novembre, prevede una contrazione del pil nel 2023 superiore al 2022. La notizia è stata accolta quasi con gioia da alcuni media italiani, quelli ostili al supporto all’Ucraina, per sostenere che le sanzioni occidentali non funzionano.