J. K. Rowling ha aiutato cento avvocatesse afghane a mettersi in salvo dai talebani

Due donne si sono capite al volo, hanno compreso l’urgenza, si sono dette: dobbiamo aiutare queste altre donne subito, e le hanno salvate: un centinaio, con le loro famiglie e con altre persone. Era l’estate del 2021, l’America aveva iniziato il suo caotico ritiro dall’Afghanistan, i talebani erano arrivati in un lampo a Kabul e la baronessa Kennedy, direttrice dell’Institute of Human Rights dell’International Bar Association che a inizio secolo si era spesa moltissimo perché avvocatesse e giudici entrassero nel sistema giudiziario afghano dopo la caduta del regime talebano, ha telefonato a J. K. Rowling dicendole che bisognava salvare tutte quelle donne che a quel punto erano in cima alla lista degli obiettivi dei talebani. Si mossero in fretta, coinvolsero altre persone, in particolare l’imprenditore e filantropo Michael Hintze: “È un momento Schindler’s list”, disse la baronessa. Trovarono i soldi e tre aerei per l’evacuazione rapida, e 500 persone furono messe in salvo, tra loro 103 erano avvocatesse e giudici.

