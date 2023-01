Pechino sostiene i talebani. Un nuovo accordo per il petrolio

La Cina non riconosce ufficialmente il regime, ma sta facendo di tutto per far tornare gli accordi commerciali con Kabul vicino alla normalità. Con buona pace dei diritti umani e delle libertà

Il primo riconoscimento informale del regime dei talebani in Afghanistan arriva dalla Cina. E’ stato firmato ieri a Kabul il contratto più importante per i talebani sin dalla riconquista del paese nel 2021, tra il governo estremista e l’azienda cinese Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas (meglio conosciuta come Caipec). Secondo il cosiddetto “ministro delle Miniere” di Kabul, Shahabuddin Dilawar, l’accordo porterebbe 150 milioni di dollari all’anno in investimenti cinesi per l’estrazione di petrolio nell’area di quattromila chilometri attorno al bacino del fiume Amu Darya.