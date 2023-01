Jenin, la città-simbolo dell'eterno ciclo della guerra a Israele

Secondo le autorità israeliane almeno 23 dei 60 attentatori suicidi che hanno attaccato Israele provengono dalla città della Cisgiordania. Che per sei anni è rimasta chiusa ai cittadini arabi

Jenin, dove c’è appena stata una delle battaglie più dure fra i terroristi palestinesi e l’esercito israeliano (dieci palestinesi uccisi), una volta non era off-limits per gli ebrei israeliani. Una volta era molto frequentata, prima della prima Intifada, anche da ebrei israeliani. L’attacco terroristico a Tel Aviv del 29 marzo 2022 è stato compiuto da Dhia Hamarsha, originario di Jenin. Tutti i grandi attentati sono stati compiuti da terroristi di Jenin. E dimostrano che “la battaglia di Jenin” non è stata vinta.