Israele torna nella capitale del terrorismo, Jenin, e infuria una battaglia durissima

La “battaglia di Jenin” ebbe luogo nell’aprile 2002 quando l’esercito israeliano, in piena Seconda intifada (delle stragi suicide), entrarono nel campo palestinese per neutralizzare le cellule terroristiche che stavano compiendo attentati e causando la morte di centinaia di civili israeliani. Undici giorni di scontri casa per casa in cui rimasero uccisi ventitré soldati israeliani e 52 palestinesi, dei quali 48 jihadisti.

