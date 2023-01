Nella Francia delle riforme scatta l'attacco ai ricchi. Bernard Arnault tra tutti

Secondo Jean-Luc Mélenchon per salvare il sistema basterebbe tassare di più chi ha di più. Di quest'avviso anche la segretaria dei Verdi: "vorrei un paese senza miliardari". La sinistra anitliberale che vede gli imprenditori come nemici

Parigi. Lo scorso dicembre, Bernard Arnault, capo del gruppo del lusso francese Lvmh, è diventato l’uomo più ricco del mondo, scalzando dal vertice della classifica il patron di Tesla, Elon Musk. Il primato certifica il successo industriale e manageriale di questo 73 enne nato a Roubaix, al vertice di un impero internazionale con più di settanta marchi di prestigio nel suo portafoglio. Quella di Arnault è una storia imprenditoriale made in France che ha avuto ricadute positive inestimabili sia per l’economia sia per l’immagine del paese. Eppure, la sua figura continua in Francia a suscitare critiche aspre, accuse di fare troppi profitti e pagare troppe poche tasse, soprattutto da parte di una sinistra antiliberale che ha sempre considerato gli imprenditori dei nemici da abbattere.