Dove finiscono i soldati russi che si rifiutano di combattere in Ucraina

Nella colonia numero 19 nella regione di Luhansk si trova uno dei centri di detenzione che il vocabolario della guerra russo chiama “centri per mantenere la prontezza per il combattimento”. E' una struttura di prigionia per chi non approva la guerra o chi ne ha paura e vuole lasciare il fronte

L’arrivo di una nuova ondata di mobilitazione potrebbe essere annunciato prima della primavera. La Duma sta lavorando a una legge per controllare i russi che entrano ed escono dalla Russia e presto, per chi lascia il paese, potrebbe essere necessaria un’autorizzazione preventiva da parte delle autorità. Qualche oppositore lo ha chiamato un “eccidio di maschi russi”, alludendo al fatto che la prossima chiamata alle armi potrebbe essere più ampia della prima, che era stata definita “parziale”. Il Cremlino ha fatto sapere che nessuno ha intenzione di chiamare il conflitto in modo diverso da “operazione militare speciale” e non essendo una guerra, chi viene mandato a combattere può anche rifiutarsi, oppure, una volta al fronte, un soldato può anche avere dei ripensamenti e chiedere di tornare a casa. Al fronte, però, l’invasione funziona esattamente come una guerra: chi non è d’accordo è obbligato a restare, mandato spesso in prima fila e punito severamente. Verstka, un sito russo di inchiesta indipendente, ha calcolato che nei primi cinque mesi dell’invasione, almeno 1.800 soldati si sono rifiutati di combattere. Tra di loro, c’erano anche volontari: ragazzi che avevano creduto alla storia dell’operazione per liberare gli ucraini dai nazisti e, una volta in Ucraina, si sono accorti che, più che liberare, l’esercito russo stava occupando, che i nazisti non c’erano, ma c’erano cittadini che venivano privati di tutto proprio dai soldati di Mosca.