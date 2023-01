Odessa, perla dell'umanità, diventa patrimonio Unesco in pericolo

Odessa, dal nostro inviato. Mentre scrivo, pomeriggio di mercoledì, l’Unesco ha appena votato l’iscrizione di Odessa alla Lista del Patrimonio mondiale in pericolo. Si è svolta a Parigi, per due giorni, 24 e 25 gennaio, la 18esima sessione straordinaria del Comitato del patrimonio mondiale dell’Unesco, al cui ordine del giorno era iscritta la candidatura di Odessa (la città era nella lista provvisoria del Patrimonio fin dal 200). 9Lo scorso ottobre il presidente Zelensky aveva caldeggiato la richiesta intervenendo in video alla riunione parigina del board esecutivo dell’Unesco. “Date le minacce quotidiane di attacchi russi, dobbiamo fornire un chiaro segnale che il mondo non chiuderà un occhio sulla distruzione della nostra storia comune, della nostra cultura comune, del nostro patrimonio comune. Passaggio fondamentale dovrebbe essere la conservazione del centro storico di Odessa, una bellissima città, un importante porto del Mar Nero e un’importante fonte di cultura per milioni di persone in diversi paesi”.

