Chi è Chris Hipkins, il nuovo premier neozelandese

Milano. In tre giorni, il Labour neozelandese ha trovato un nuovo leader che da domani sarà anche il nuovo primo ministro del paese al posto di Jacinda Ardern, che si è dimessa all’improvviso la settimana scorsa. E’ stato nominato Chris “Chippy” Hipkins, che era anche l’unico candidato, quarantaquattro anni, amante delle salsicce, due figli piccoli, una moglie da cui si è amichevolmente (così dice) separato un anno fa, ministro dell’Istruzione con delega sulla gestione della pandemia e in generale sulla gestione dei guai: lo chiamano “troubleshooter”, oltre a sottolineare che è un tipo brusco e affilato. Prendendo precipitosamente la guida del Labour, Hipkins ha puntato sulla continuità, riservando parole elogiative alla Ardern (sono entrati in politica insieme) e ignorando i borbottii interni al partito che hanno accompagnato la sua uscita di scena.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE