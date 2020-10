Tutti pazzi per Jacinda

Oggi si vota in Nuova Zelanda e l’Economist ha già detto tutto in un titolo, come spesso gli succede: “Jacindarella”. Jacinda Ardern è il premier della Nuova Zelanda che cerca la riconferma, ma la sua leadership è anche una favola che moltissimi in tutto il mondo amano raccontare. La Ardern è arrivata alla guida del paese quasi per caso, nel 2017 il leader del Labour si dimise a poche settimane dal voto, la Ardern prese il suo posto che allora non era affatto una cosa invitante: il partito era dato in caduta libera.

