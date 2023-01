Il motore franco-tedesco è fermo, tranne che sulla risposta all'Ira di Biden

Bruxelles. Domenica Emmanuel Macron e Olaf Scholz cercheranno di rimettere in moto il motore franco-tedesco, dopo mesi di divergenze che hanno portato a uno stallo nelle relazioni tra i due paesi con ripercussioni sul funzionamento dell’Unione europea. L’occasione è il sessantesimo anniversario del Trattato dell'Eliseo, firmato da Charles De Gaulle e da Konrad Adenauer per mettersi alle spalle i conflitti tra Francia e Germania e avviare una stretta alleanza in settori come la sicurezza, la difesa e lo sviluppo. Nella dinamica dell’Ue i compromessi franco-tedeschi sono essenziali per far avanzare le cose rapidamente. Ma il motore si è inceppato da quando Angela Merkel ha lasciato la cancelleria.

