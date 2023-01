Macron offre a Sánchez un accordo di stretta collaborazione. Alleanze variabili

Migranti, energia, difesa e la risposta all'Ira di Biden. La strategia alternativa del presidente francese per trovare nuovi alleati da sostituire a Scholz. Nel piano è compresa anche l'Italia di Giorgia Meloni, anche se le relazioni per ora restano fredde

Emmanuel Macron è andato ieri a Barcellona per incontrare il premier spagnolo Pedro Sánchez e firmare insieme un accordo di stretta collaborazione su migranti, energia, difesa e la risposta all’Inflation reduction act (Ira) dell’amministrazione Biden. Il presidente francese ha lasciato una Parigi in subbuglio per le manifestazioni contro la sua riforma delle pensioni, e questo non dev’essergli dispiaciuto, ed è stato accolto dalla pubblicazione sul País della sua conversazione con lo scrittore Javier Cercas – un altro gesto affettuoso.