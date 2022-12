Non solo il gelo con Macron. Meloni insabbia anche l'accordo con la Germania

Il dossier era stato preparato da Draghi e Scholz: c'era già in calendario la visita decisiva per definire il nuovo tratatto. La premier ha fermato tutto, facendo allarmare Berlino. L'Italia resta solo. I cortocircuiti del complottismo di FdI

C’era già la data fissata in agenda. Il 13 ottobre Mario Draghi sarebbe dovuto andare a Berlino, a incontrare il cancelliere Olaf Scholz. Per ribadire il legame tra i due paesi, e per rafforzarlo. Doveva essere quella l’occasione per definire un’intesa in vista della firma di un trattato di cooperazione rafforzata tra Italia e Germania, sul modello di quello siglato al Quirinale nel novembre del 2021 tra Draghi stesso ed Emmanuel Macron.