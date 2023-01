L'inutile eurogogna di Metsola: le nuove regole anti lobbying dopo il Qatar gate

A un osservatore non incline a farsi travolgere dal sensazionalismo (e per fortuna sono in aumento), l’indagine Qatar gate comincia ad apparire meno luccicante di come viene raccontata. L’annunciato repulisti di una grande rete corruttiva segna il passo ai soliti nomi, e la “fotografia panoramica” secondo cui è tutto l’Europarlamento (anzi tutta l’Unione) a essere corrotto è per ora solo un teorema inquisitorio e ideologico della procura di Bruxelles.

