Gli attivisti ecologisti tedeschi contestano i Verdi nel villaggio della lignite

Berlino. Domani o fra sei settimane. Si gioca fra queste due variabili temporali la partita di Lutzerath, il paesino ormai fantasma che sorge per sua poca fortuna su un giacimento di lignite. Come in tutte le storie tedesche a base di ferro e di carbone, anche Lutzerath è in regione renana. Il borgo che lo scorso giugno contava ancora otto abitanti è nell’occhio del ciclone della politica tedesca. Lo scontro triangolare è nato in seguito alla decisione del governo federale e a quello regionale del Nord Reno-Vestfalia di concedere a Rwe, il secondo produttore di energia in Germania, di sfruttare ulteriormente il giacimento di lignite estraendo altri 290 milioni di tonnellate del carburante fossile radendo al suolo ciò che resta di Lutzerath e ampliando l’adiacente miniera a cielo aperto di Garzweiler II. In cambio del “favore” ricevuto che permetterà all’azienda di tenere aperti due impianti da complessivi 2,4 gigawatt fino a marzo 2024 anziché entro la fine del 2022, Rwe si è impegnata a spegnere altre due centrali elettriche a carbone con una capacità complessiva da 3 GW entro il 2030 e cioè otto anni prima di quanto previsto dalla legge. L’accordo è siglato in piena crisi energetica e giustificato dal vicecancelliere e storico leader dei Grünen Robert Habeck: “La guerra di aggressione di Putin ci costringe a fare, temporaneamente, maggiore ricorso alla lignite per risparmiare gas nella produzione di elettricità. E’ una scelta dolorosa ma necessaria, vista la carenza di gas”.

