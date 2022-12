Così cambiano i tedeschi, un disastro alla guida ma vogliono le mascherine

Berlino. Il cancelliere l’ha pronunciata per la prima volta al Bundestag lo scorso 27 febbraio ma l’ha riutilizzata più volte nel corso dell’anno, mettendola anche per iscritto il 5 dicembre in un editoriale pubblicato su Foreign Affairs. Il 9 dicembre la Società per la lingua tedesca (GfdS) ha scelto “Zeitenwende” come parola dell’anno 2022: un termine che indica un “cambiamento tettonico epocale” non solo legato all’aggressione russa dell’Ucraina ma anche alla reazione della Germania, passata nel giro di qualche mese dall’offrire cinquemila elmetti a Kyiv a investire 100 miliardi di euro per il rilancio delle proprie forze armate. Come tutti i processi, la Zeitenwende non si compie dal mattino alla sera. Prima di avere una Germania più atlantica, meglio armata ed energeticamente indipendente dalla Federazione russa ci vorrà almeno un lustro. Nel frattempo la società tedesca continua a crescere, a cambiare e a invecchiare mentre si fa anche più multiculturale. Alcuni segnali di fine anno danno il senso di una Wende, un cambiamento, forse meno epocale di quello osservato da cancelliere socialdemocratico, eppure ancora significativo.

