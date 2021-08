Viva i currywurst operai contro vegani e svolte green

La Volkswagen ha abolito il piatto tipico tedesco dalla mensa. Proprio non vedevano la necessità che l’Universale Stupidità Vegana prendesse possesso delle menti dei manager della casa automobilistica

Già c’è la svolta Green, l’auto elettrica obbligatoria per Decreto Universale Climatico, a rovinare la vita degli operai dell’Automobilsektor e a minacciare persino il loro leggendario reddito. Proprio non vedevano la necessità che l’Universale Stupidità Vegana prendesse possesso delle menti dei manager della Volkswagen, un tempo gloriosa automobile del popolo. Invece hanno deciso di prenderlo a calci in culo, il popolo operaio. I boss di Volkswagen, che solo qualche anno fa ci avvelenavano coi filtri del diesel taroccati, hanno deciso che gli operai debbano essere sani e vegetariani.