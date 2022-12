Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler. Si separa la coppia più letteraria di Spagna

Tra romanzi e spettacolo. Lei, la "reina de corazones", conobbe lo scrittore con facendogli un'intervista. Lui ha lasciato la cugina Patricia e madre dei suoi figli per lei. Ora dicono che sono sempre stati "incompatibili"

È scoppiata la coppia più mediatica di Spagna, anche se in realtà nessuno dei due è spagnolo di nascita. Mario Vargas Llosa, 87 anni a marzo, premio Nobel per la Letteratura 2010, è infatti peruviano, e nel 1990 fu anche candidato alla presidenza – però la Spagna gli ha dato non solo la cittadinanza ma anche un titolo di marchese, parte di una collezione di ben 224 riconoscimenti, di cui ultimo la nomina alla Académie Française.