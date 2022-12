Vargas Llosa e Borges, un confronto lungo cinquant'anni

Non è vero che si ammirano “prima di tutti gli scrittori affini”, spiega Mario Vargas Llosa. “Pochi scrittori sono più lontani di Borges da quello che i miei demoni personali mi hanno spinto a essere come scrittore: un romanziere intossicato di realismo e affascinato dalla storia”. Il grande argentino rappresenta agli occhi di Vargas Llosa, “in maniera chimicamente pura, tutto quello che Sartre mi aveva insegnato a odiare: l’artista evaso dal suo mondo e dall’attualità in un universo intellettuale di erudizione e di fantasia; lo scrittore sprezzante della politica, della storia e anche della realtà, che esibiva senza pudore il suo scetticismo; l’intellettuale che non solo si permetteva di ironizzare sui dogmi e sulle utopie della sinistra, ma che portava la sua iconoclastia fino all’estremo di affiliarsi al Partito conservatore con l’insolente argomentazione che i signori scelgono di preferenza le cause perse”.

