Da Ilary a JLo. Come sopravvivere sospesi tra matrimonio e divorzio

Passa il vento e ti cambia di sentimento. Il desiderio si spegne e il divorzio, per quanto breve, costa caro. Una cosa è l’amore, un’altra è il matrimonio dove la passione, se solo perdurasse oltre la luna di miele, sarebbe solo per inciampo.

Allora si pensano mille modi per non levar via le tende. Disillusi quanto si vuole, ma pur sempre contubernali. Con amanti, patti, figli, fughe… Le vie di sopravvivenza sono infinite. E qualche volta, a dire il vero, neppure così tristi.

