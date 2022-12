Perché gli aiuti all'Ucraina non sono beneficenza

Arrivato davanti al Congresso americano, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha preso la parola dopo un lungo applauso, durante il quale ripeteva di non meritare tanto calore. Ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno e ha detto ai deputati che non avrebbero dovuto vedere il denaro speso per l’Ucraina come beneficenza, perché non lo è. Si tratta piuttosto di un investimento. Zelensky è un bravo oratore e sapeva bene che quelle parole potevano depotenziare il mantra da campagna elettorale che i soldi americani vanno spesi in America. Washington sa altrettanto bene quanto l’investimento per aiutare Kyiv sia importante per la sicurezza globale e i due miliardi di dollari in aiuti militari annunciati in concomitanza della visita del presidente ucraino sono pochi se paragonati alla minaccia che Kyiv sta contenendo.

