L'alleanza di Difesa tra Italia, Regno Unito e Giappone è anche a protezione di Taiwan

Il Global Combat Air Programme, annunciato ieri dai governi di Italia, Regno Unito e Giappone, è “un ambizioso progetto volto allo sviluppo di un aereo da caccia di nuova generazione entro il 2035”, come si legge nel comunicato congiunto. Ma non si tratta soltanto di dar vita a un sistema aereo di nuovissima generazione, il Tempest (un sistema molto complesso, dove l’aereo da guerra sarà affiancato da diversi strumenti operativi e di ricognizione, droni e intelligenze artificiali). Il Global Combat Air Programme, in realtà, è l’avvio di una alleanza strategica simile al patto di sicurezza trilaterale fra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, annunciato nel settembre 2021 e denominato Aukus. Almeno così lo considerano a Londra e Tokyo. E del resto il momento è cruciale: il cosiddetto “team Tempest” lavora da almeno quattro anni al progetto, ma la guerra della Russia contro l’Ucraina ha cambiato molte cose anche nelle alleanze, negli assetti strategici e di Difesa in vista di possibili altri sconvolgimenti geopolitici. Il nuovo fronte potrebbe essere nell’Indo-Pacifico, dove la Cina è sempre più forte, influente, e un problema globale.

