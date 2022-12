Nonostante le sconfitte elettorali e giudiziarie, liberarsi di Trump sembra impossibile

Martedì negli Stati Uniti sono successe due cose apparentemente slegate: la prima è stata l’elezione in Georgia del democratico Raphael Warnock al Senato; la seconda, a New York, è stata la condanna per frode fiscale della Trump organization (Donald non era tra gli imputati, ma lo era il suo ex direttore finanziario Allen Weisselberg). Nell’America dominata dalla figura di Trump, tutto viene usato come un vaticinio delle prossime elezioni presidenziali e, più in generale, della longevità politica dell’ex. In linea teorica, un leader politico che incassa, in meno di 24 ore, una pesante condanna penale per l’azienda di famiglia e una sconfitta elettorale, dovrebbe essere al tramonto della sua carriera. Non Trump.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE