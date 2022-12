L'Ue trascina la Cina al Wto per fermare la coercizione economica di Pechino

Bruxelles. La Commissione europea ieri ha deciso di portare la Cina davanti ai giudici dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) accusando Pechino di violare le regole della Wto per aver imposto un embargo di fatto alla Lituania e per le restrizioni contro i titolari di brevetti ad alta tecnologia dell’Ue. Il primo caso ha un enorme valore politico: alla fine del 2021 la Cina ha fatto ricorso a un tipico caso di coercizione economica per punire la decisione della Lituania di permettere l’apertura di un ufficio di rappresentanza di Taiwan. Il secondo caso ha un enorme valore economico. Nonostante le resistenze di alcuni stati membri che non vogliono compromettere i rapporti con la Cina, la mossa della Commissione indica un atteggiamento più assertivo per difendere gli interessi dell’Ue.

