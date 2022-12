Regalare i nostri dati a Pechino è un pericolo per la democrazia. Un libro

In questo momento è in corso nel mondo una battaglia per la sovranità dell’informazione e la Cina la sta vincendo grazie anche a popolari social network come Zoom o TikTok. Il saggio di Aynne Kokas

Il 31 maggio di due anni fa gli attivisti del gruppo per i diritti umani con sede negli Stati Uniti “Humanitarian China” organizzarono un evento Zoom per commemorare la violenta repressione di piazza Tiananmen. Zoom rispose cancellando gli account degli organizzatori. E’ un evento emblematico per evidenziare il problema denunciato nel libro “Trafficking Data: How China Is Winning the Battle for Digital Sovereignty”, uscito da poco e già un caso editoriale. Pubblicato dalla Oxford University Press, l’autrice è Aynne Kokas, docente presso il Miller Center e professoressa associata per lo studio dei media all’Università della Virginia. “L’èra dell’esplorazione ha ridefinito i confini marittimi, aprendo la strada al colonialismo. L’aviazione ha dato origine al concetto di spazio aereo. L’esplorazione petrolifera ha segnato l’inizio dei diritti minerari. La corsa allo spazio ha creato una nuova competizione per l’esplorazione planetaria. Internet ha portato al concetto di sovranità dei dati”, spiega Kokas. In questo momento è in corso nel mondo una battaglia per la sovranità dell’informazione e la Cina la sta vincendo grazie anche a popolari social network come Zoom o TikTok.