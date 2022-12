Starlink aumenta i prezzi proprio ora che serve a contrastare la ferocia del freddo-buio di Putin

Le tariffe incrementate di router e di antenne, considerati beni indispensabili per la sopravvivenza dell'Ucraina, e i fondi degli alleati per riparare la rete elettrica

Milano. La città di Mykolaïv, nel sud dell’Ucraina, è stata per mesi senz’acqua corrente perché la stazione di pompaggio era nella parte occupata dai russi vicino a Kherson. Poi questa zona è stata liberata dalle forze ucraine, la stazione è stata aggiustata ed era pronta all’utilizzo. Le bombe di Vladimir Putin l’hanno distrutta, così come stanno distruggendo tutte le infrastrutture civili dell’Ucraina: la catastrofe umanitaria non è un effetto collaterale della guerra, è l’obiettivo del presidente russo, e ogni sostegno alla popolazione ucraina che ogni giorno deve industriarsi per sopravvivere al freddo e al gelo è decisivo. Per questo fa impressione che i prezzi per utilizzare device e servizi di Starlink siano aumentati proprio ora.