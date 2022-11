In Germania c'è un utile dibattito sulla cittadinanza e sul bisogno di lavoratori stranieri

Il governo Scholz ha proposto una nuova legge per la naturalizzazione dei cittadini non europei e un provvedimento “a punti”, sul modello canadese, per favorire l’immigrazione di manodopera qualificata . “Molti di loro hanno qui figli e nipoti ed è giusto che possano richiedere la cittadinanza”, dice il cancelliere. Ma ai moderati della Cdu il progetto non piace

Berlino. Portata a casa la riforma che cancella i vecchi sussidi e introduce il Bürgergeld, la versione tedesca del reddito di cittadinanza, la maggioranza semaforo del cancelliere Olaf Scholz ha lanciato una nuova sfida ai moderati della Cdu proponendo una nuova legge per la naturalizzazione dei cittadini non europei. In un videomessaggio, il capo del governo ha spiegato che è merito anche di tanti lavoratori stranieri se la Germania è diventata un paese ricco negli ultimi decenni. “Molti di loro hanno qui figli e nipoti ed è giusto che possano richiedere la cittadinanza tedesca”, ha osservato. Scholz ha ricordato, a metà tra il patriottico e l'inclusivo, che quando era borgomastro di Amburgo la cerimonia più emozionante era quella della naturalizzazione degli stranieri “che per l’occasione indossavano i loro abiti più belli e che finiva sempre cantando l’inno nazionale”. La conclusione del cancelliere: “Abbiamo bisogno di regole migliori per la naturalizzazione di questi uomini e donne straordinari”. “Attenzione a non svendere la cittadinanza tedesca e i suoi valori”, gli ha subito replicato il presidente dei cristianodemocratici, Friedrich Merz, a mezzo telegiornale.