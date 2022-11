In Alaska i repubblicani moderati e i democratici hanno fermato i trumpiani

I risultati delle elezioni di midterm americane sono arrivate anche per l'ultimo stato rimasto e hanno premiato i centristi, con Mary Peltola, e i moderati, come la senatrice uscente Lisa Murkowski

Con l’arrivo dei risultati dall’Alaska si sono chiuse le elezioni di metà mandato. Le lunghe tempistiche, superiori alle due settimane, si spiegano per la difficoltà del territorio e una particolare legge elettorale. Arrivano però delle conferme: anche in uno stato tendenzialmente repubblicano come l’Alaska, che vota per il candidato conservatore alle presidenziali sin dal 1964, gli elettori rigettano il messaggio trumpiano e i suoi complottismi.