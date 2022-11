Il voto ispanico ha premiato DeSantis, l'anti Trump, e il Partito democratico

Nel 2020 Donald Trump aveva a sorpresa conquistato il voto dei latinos, 62 milioni di persone, un quinto della popolazione americana. Non aveva ottenuto più di tanto, in realtà: il 32 per cento. Ma era una netta avanzata rispetto al 28 che aveva preso quattro anni prima, e al 27 di Romney nel 2012. I motivi: l’ostilità viscerale per ogni tipo di sinistra non solo dei cubano-americani ma ormai anche di altri gruppi di esuli sempre più numerosi, come i venezuelani in fuga dal regime di Maduro; il fatto che in un gruppo di popolazione in passato compattamente cattolico c’è ormai un 24 per cento di protestanti, che secondo alcune proiezioni potrebbero arrivare al 50 entro il 2030: sono elettori sensibili alle battaglie della destra religiosa. Su tutto, molti latini sono ormai alla seconda o terza generazione e quindi sono più sensibili agli slogan contro le ondate di immigrazione nuove.

