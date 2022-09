La trumpiana d'Alaska Sarah Palin (per ora) ha perso

Potrebbe essere soltanto ritardato il ritorno sulle scene di Sarah Palin, ex candidata alla vicepresidenza assieme a John McCain contro Barack Obama e Joe Biden nel 2008 e oggi sostenuta da Donald Trump. Alle elezioni speciali dell’Alaska per la Camera dei rappresentanti (si doveva sostituire Don Young, morto a marzo, rappresentante repubblicano di lunghissimo corso dell’unico seggio alla Camera dello stato), Palin ha perso contro la democratica Mary Peltola. I giochi veri ci saranno a novembre, alle elezioni di metà mandato, quindi Peltola, prima nativa eletta in Alaska, potrebbe restare a Washington solamente pochi mesi. La sconfitta di Palin, che è stata grandemente sponsorizzata da Trump, potrebbe essere il risultato di quella che ormai è una guerra tra i repubblicani trumpiani e i conservatori tradizionali, fra quelli decisi a difendere fino in fondo l’ex presidente e le sue posizioni cospirazioniste e chi vorrebbe dare una ripulita al partito eliminando le correnti alt-right.

