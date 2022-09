I segreti in disordine negli scatoloni sono il ritratto perfetto di Trump (e di noi)

"Il disordine materiale rispecchia il disordine mentale”, mi diceva spesso mia madre, esasperata dalla mia stanza, soprattutto dalle scarpe e dai vestiti sparsi ovunque. Quando era particolarmente arrabbiata aggiungeva “tuo”. Ci ho ripensato guardando la foto dei documenti di Donald Trump sequestrati dall’Fbi, quella delle cartelline bianche e della cartelline gialle con la scritta rossa SECRET e TOP SECRET, di uno scatolone sulla destra e di quel disordine che avrebbe fatto sbroccare mia madre. A me ricorda la mia scrivania, e ci tengo a chiarire che io trovo tutto solo nel disordine, cioè nel mio personale ordine del mondo, e che quando metto a posto invece impazzisco. Insomma l’immedesimabilità con Trump è totale, non credo che riguardi solo me e non è la prima volta che succede.

