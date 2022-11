Per difendere i cieli ucraini servono più munizioni. Ma i chip scarseggiano

I più di cento missili da crociera lanciati dalla Russia in poche ore tornano a fare parlare della necessità di dotare Kyiv di sistemi antimissile più sofisticati per intercettare le minacce che arrivano dal cielo. Uno studio del Royal United Services Institute e le parole del programma Sicurezza e Difesa delI'Istituto Affari Internazionali

Dalla nostra inviata a Seul. Più di cento missili da crociera lanciati dalla Russia contro il territorio ucraino nel giro di poche ore, ieri, sono una pioggia di missili. E sono il motivo per cui ieri si è tornati a parlare della necessità, per l’occidente e gli alleati, di dotare Kyiv di più munizioni e di sistemi antimissile più sofisticati, e in grado di intercettare e abbattere le minacce che arrivano dal cielo.