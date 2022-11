Macron, youtuber anticatastrofista

Alla vigilia della sua partenza per Bali, dove è in corso il primo G20 da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, domenica ha indossato i panni dello youtuber per difendere il suo bilancio in materia di ecologia e rigettare i discorsi apocalittici. Lo ha fatto rispondendo a una serie di domande selezionate fra le 28 mila giunte all’Eliseo in questi giorni, in seguito a un suo appello lanciato la scorsa settimana sullo sfondo della Cop27 in Egitto. “Non aspettiamo la catastrofe, abbiamo iniziato ad agire”, ha detto Macron in risposta a un utente che, come molti militanti ecologisti radicali, giudicano il suo operato sull’ambiente troppo timido.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE