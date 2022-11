Perché è tanto difficile per Berlino ripensare il rapporto con la Cina

La bilancia commerciale complessiva è in pareggio. Ma la situazione cambia e si fa più complicata considerando le grandi aziende, per cui il mercato del Dragone è sostanziale. Per esempio un terzo e più dei ricavi delle tre maggiori case automobilistiche – Volkswagen, Mercedes e Bmw – arrivano da Pechino

Secondo l’Handelsblatt le aziende tedesche in Cina stanno perdendo parte del controllo sugli affari locali. Nello stabilimento di una delle maggiori società tedesche i membri del Partito comunista cinese contribuiscono, attraverso la cellula aziendale del partito, alle decisioni sulla sede, sui modelli di business, e sul personale. In passato le cellule del Partito nelle imprese straniere si occupavano soprattutto del benessere dei lavoratori cinesi. Oggi le cellule di partito all’interno delle aziende debbono assicurare che le persone seguano la linea del partito. L’esposizione tedesca verso la Cina, tralasciando l’influenza delle cellule di partito nella conduzione delle imprese, può essere misurata in due modi. Come peso dell’interscambio con la Cina, e come peso della Cina nel fatturato delle imprese maggiori.