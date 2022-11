Murdoch certifica il declino del trumpismo

Non avevamo previsto che il populismo aggressivo e balordo potesse consumarsi e corrodersi nella farsa la più ilare e scollacciata, sebbene sul ritorno di Trump non scommettessimo una cicca spenta. Oddio, nel nostro piccolo, il Papeete fu un fumetto o una filastrocca mica male, e il postPapeete a colpi di Meloni, se non ci mettano una pezza in fretta, promette altrettanto bene. Ma ora è il momento di Humpty Dumpty, che vanta ascendenze favolistiche e satiriche, dal Seicento di Charles Perrault (inventore della “Bella Addormentata”) all’Ottocento di Lewis Carroll (inventore di “Alice nel paese delle meraviglie”). Appena The Donald, il fumetto cattivo al quale sono appese le speranze di tanti marrazzoni che parlano russo e anche francese e italiano, ha preso una brutta botta elettorale, ed è la terza o la quarta da quando perse la presidenza nel tumulto, ecco che il suo editore di riferimento, uno che a buon titolo lo considera un “fucking idiot” ma nel 2016 se ne fece compagno di merende (ah, che bella la nostra lingua), lo molla.

