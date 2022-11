Il piano di destabilizzazione globale passa dalla Corea del nord

Seul, dalla nostra inviata. Inizia una settimana particolarmente delicata per il presidente americano Joe Biden. Il tempo di incassare la mezza vittoria contro i trumpiani al Congresso e domani volerà dall’Egitto alla Cambogia, per partecipare all’annuale summit Usa-Asean. Un vertice complicato, perché la stessa presenza del presidente indica quanto sia importante, in questa fase di postura anticinese, muoversi creando nuove alleanze e rafforzando quelle più durature. L’Asia, che vede la guerra della Russia contro l’Ucraina come un conflitto regionale, torna a essere il centro della politica estera americana. Ieri la Casa Bianca ha annunciato un trilaterale, che ci sarà domenica a Phnom Penh, tra il presidente americano, il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE