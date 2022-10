Da Putin a Kim Jong Un. La minaccia nucleare è contagiosa

I recenti test missilistici nordcoreani non erano semplici provocazioni, ma una vera esercitazione per l’uso di armi tattiche nucleari contro obiettivi americani e sudcoreani. L’ha fatto sapere il regime di Pyongyang in un comunicato pubblicato in occasione del 77esimo anniversario dalla fondazione del Partito dei lavoratori di Corea. La notizia, che segue un’intensificazione inedita dei test missilistici – compreso un missile balistico a medio raggio che ha sorvolato il Giappone, lunedì scorso – è molto importante per due motivi. Prima di tutto ci ricorda che la minaccia nordcoreana è lì per restare: poco è cambiato dopo il tentativo di negoziazione e dialogo lanciato dall’ex presidente sudcoreano Moon Jae-in e dopo i maldestri e confusi tentativi di Donald Trump. Il dittatore Kim Jong Un continua a essere protetto dai suoi due vicini più importanti, Russia e Cina, e l’altro ieri il ministero degli Esteri di Pechino ha fatto sapere che è l’America a dover mettere Pyongyang nelle condizioni di sedersi al tavolo dei negoziati, non il contrario. Un rovesciamento completo delle responsabilità della crisi.

