La minaccia russa di una Armageddon nucleare non è come a Cuba

La crisi dei missili cubani nel 1962 aveva parti e condizioni diverse da quelle che ci sono oggi in Ucraina. La tesi di Michael Dobbs sul New York Times

“Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba c’è la minaccia di una Armageddon nucleare”, ha detto il presidente americano Joe Biden. “Putin non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, perché il suo esercito è in difficoltà”. Siamo quasi al sessantesimo anniversario della crisi a Cuba: tra il 16 e il 28 ottobre 1962, un blocco navale attorno a Cuba obbliga l’Urss a togliere i missili balistici che ha piazzato proprio di fronte all’isola. Nella memoria collettiva l’evento tende a fondersi con quell’altro del 17-19 aprile 1961: il tentativo di invasione di Cuba a Bahía de los Cochinos, la Baia dei Porci, da parte di esuli anticastristi organizzati dalla Cia, poi ributtati in mare. Sono due eventi distinti ma collegati: Castro si offrì di ospitare i missili sovietici sia come rappresaglia sia come misura difensiva.