L'equivicinanza tra Russia e Ucraina è “un'idiozia”, dice il prof. Parsi

Se il sostegno americano all’Ucraina si sfilaccia, le conseguenze possono essere “devastanti”, visto che gli Stati Uniti contribuiscono circa all’80 per cento al sostegno di Kyiv. Ma in gioco non c’è soltanto – e sarebbe comunque già abbastanza – la sopravvivenza degli ucraini bensì “il tessuto democratico” che tiene insieme l’occidente e “che ha fatto sì che i paesi europei smettessero di farsi la guerra e investissero sulla pace”. Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica e direttore dell’Aseri da dieci anni, ha il tono calmo e deciso che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di guerra ascoltandolo combattivo nei dibattiti televisivi e che si ritrova nel saggio “Il posto della guerra” (Bompiani), da oggi in libreria. La libertà costa, dice, ma l’alternativa è la vittoria di Vladimir Putin e il disfacimento del nostro occidente, se non combattiamo per questo, per che cosa? “Il pacifismo sostiene un’idiozia sesquipedale quando dice: ‘Non siamo equidistanti siamo equivicini’”, dice il professore, premettendo: “Voglio dire una cosa brutale”. “Lo scandalo non sta in vicino-distante – dice Parsi – ma in ‘equi’, nell’equivalenza: se provi la stessa empatia, lo stesso cinismo verso le due parti, è ugualmente pura ipocrisia che urta la decenza”.

