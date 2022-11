Parigi ha un problema con il crack

Alle sette del mattino, a Square Forceval, uno spiazzo vicino a Porte de la Villette al confine nord est di Parigi, circa 150 consumatori di crack accampati lì da settembre 2021 vengono svegliati dalla polizia, controllati uno per uno e, in caso di via libera, costretti a raccogliere le proprie cose e sgomberare la zona. Zaino in spalla, si apprestano a partire senza sapere dove andare: qualcuno si avvia sconsolato verso Place Stalingrad, storicamente luogo di ritrovo per i tossicodipendenti della capitale francese, altri verso il tratto della Senna più vicino. Mentre le camionette del municipio ripuliscono quel luogo pieno di tende vuote, molti di loro lamentano un trattamento immeritato. Laurent Nuñez è stato nominato a luglio prefetto della polizia di Parigi con l’obiettivo principale di porre fine al problema del crack entro la fine del 2023, e quella del 5 ottobre scorso è una scena vista più volte negli ultimi due anni in diverse parti della capitale francese. L’accampamento a Square Forceval era cominciato con il trasferimento in massa degli occupanti da Rue Riquet a bordo di autobus e sin dall'inizio è stato segnato da tensioni. Soprattutto a causa della costruzione da parte delle autorità parigine di una parete – rinominata dai suoi detrattori “il muro della vergogna" – che doveva impedire l’accesso al tunnel che collega Porte de la Villette a Aubervilliers ed evitare la dispersione dei consumatori nelle banlieue. La costruzione di questo muro ha provocato petizioni e manifestazioni dei residenti che erano abituati a usare quotidianamente la galleria per spostarsi dentro le mura e che hanno visto i propri spazi improvvisamente chiudere.

